В Армении завершено предварительное следствие по делу Карапетяна

В Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении бизнесмена Самвела Карапетяна и еще двух лиц, управляющих деятельностью принадлежащих ему компаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в Следственном комитете страны.

Отмечается, что расследование охватывает эпизоды, связанные с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере, мошенничеством с использованием должностных полномочий или связанного с ним влияния с целью присвоения имущества в особо крупном размере, легализацией (отмыванием) денежных средств в особо крупном размере, а также незаконной предпринимательской деятельностью с использованием юридического лица.

Кроме того, в материалах следствия указано, что изучались также факты публичных призывов Самвела Карапетяна к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя.

Сообщается, что уголовное дело готовится к передаче в суд для рассмотрения.