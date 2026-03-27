Международные путешественники ознакомились с восстановлением и строительством в Физули

Международные путешественники, прибывшие с визитом в Карабах и Восточный Зангезур под руководством основателя и главы клуба "NomadMania" Гарри Мициписа, после Зангиланского района посетили город Физули.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сначала гости осмотрели территории города, разрушенные в период оккупации. Им была представлена информация о фактах вандализма, совершенных в тот период.

Затем участники делегации ознакомились с масштабными работами по восстановлению и строительству, проводимыми в Физули. Путешественникам подробно рассказали о реализуемых инфраструктурных проектах, новых жилых комплексах и социальных объектах.

На этом визит путешественников на сегодня завершился.

Ранее путешественники ознакомились с работами на автомобильной и железной дороге Горадиз-Агбенд.

Отметим, что в состав делегации входят 79 человек из 37 стран, что делает эту поездку одной из самых крупных среди международных визитов в Карабах и Восточный Зангезур.

Основной целью визита является доведение до международной общественности информации о процессе восстановления освобожденных территорий, а также продвижение туристического потенциала региона.

Напомним, что в 2020-2025 годах в Карабах и Восточный Зангезур уже было организовано несколько поездок мировых путешественников, и текущий визит является продолжением этого процесса.