Хикмет Гаджиев принял участие во встрече помощников руководителей стран ОТГ

По приглашению венгерской стороны в Будапеште состоялась встреча на уровне помощников глав государств и правительств в рамках Организации тюркских государств.

Как передает Day.Az, об этом сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на своей странице в социальной сети X.

Х.Гаджиев отметил, что в ходе встречи были рассмотрены итоги Габалинского саммита Организации тюркских государств, а также с учетом приоритетов, определенных в период председательства Азербайджана, подчеркнута важность сотрудничества в сфере безопасности на фоне текущих глобальных вызовов.

"Как ранее подчеркивал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на предыдущих саммитах, тюркский мир, обладая богатыми природными ресурсами, энергетическим потенциалом и стратегическим геополитическим положением, охватывающим ключевые транспортные маршруты, занимает важное место на Евразийском континенте, а Организация тюркских государств уже превратилась в один из значимых геополитических центров", - заявил Х.Гаджиев.