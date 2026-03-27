Apple прекращает выпуск этой модели компьютеров

Корпорация Apple прекратила выпуск компьютеров Mac Pro.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание 9to5mac.

Ранее журналисты заметили, что страница Mac Pro - профессиональных и мощных компьютеров Apple - исчезла с сайта компании. Позже представитель IT-гиганта подтвердил, что в будущем фирма не планирует разрабатывать и выпускать модели Mac Pro.

"Конечно, сегодняшние новости наверняка разочаруют некоторых преданных поклонников Mac Pro. Но все было ясно уже давно", - отреагировал на официальные похороны серии компьютеров журналист Ченс Миллер. Судя по всему, линейку Pro заменят устройства Mac Studio - дорогие компьютеры с самыми мощными процессорами и большим объемом памяти. Так, модель Studio с чипом M3 Ultra стоит 6999 долларов (более 11,8 тыс. манатов)

Первая версия Mac Pro вышла в 2006 году. Последняя модель, появившаяся в 2023 году, получила процессор M2 Ultra, от 64 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной памяти, поддержку одновременного подключения до восьми 4K-дисплеев.