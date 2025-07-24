В Южной Корее обсуждают приглашение Ким Чен Ына

Власти Южной Кореи допускают приглашение главы КНДР Ким Чен Ына на предстоящий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сеуле.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники пишет The Korea Times.

"Официальные лица пояснили, что эта идея пока официально не обсуждалась, но признали, что приглашение стран, не входящих в организацию, остается исключительно прерогативой страны-председателя", - передает издание.

Как пояснили собеседники газеты, приглашение северокорейского лидера на саммит "может стать важным дипломатическим шагом на пути к разрешению сохраняющейся региональной напряженности".