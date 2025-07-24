https://news.day.az/world/1769891.html В Южной Корее обсуждают приглашение Ким Чен Ына Власти Южной Кореи допускают приглашение главы КНДР Ким Чен Ына на предстоящий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сеуле. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники пишет The Korea Times.
В Южной Корее обсуждают приглашение Ким Чен Ына
Власти Южной Кореи допускают приглашение главы КНДР Ким Чен Ына на предстоящий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сеуле.
Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на источники пишет The Korea Times.
"Официальные лица пояснили, что эта идея пока официально не обсуждалась, но признали, что приглашение стран, не входящих в организацию, остается исключительно прерогативой страны-председателя", - передает издание.
Как пояснили собеседники газеты, приглашение северокорейского лидера на саммит "может стать важным дипломатическим шагом на пути к разрешению сохраняющейся региональной напряженности".
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