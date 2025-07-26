Ученые рассказали, что случится при столкновении астероида 2024 YR4 с Луной

Возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году может высвободить до 100 тыс. тонн лунной породы, что приведет к повреждению спутников и других аппаратов на орбите Земли.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на ученых Корнеллского университета в американском штате Нью-Йорк.

По информации NASA, на сегодняшний день вероятность столкновения 2024 YR4 с Луной в 2032 году составляет 4,3%. Ученые предупреждают, что это будет самое крупное столкновение с Луной за последние 5 тысяч лет.

"Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, находящихся на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания", - ссылается CNN на комментарий ведущего ученого команды Пола Вигерта

По этой причине команда отметила что идеи планетарной обороны в дальнейшем должны затронуть, в том числе и окололунное пространство.

Вигерт добавил, что столкновение, возможно, спровоцирует яркую вспышку, которая будет видна с Земли в течение нескольких секунд, а также создаст на Луне ударный кратер, ширина которого может достигнуть одного километра.