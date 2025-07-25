В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о российской пропаганде против Азербайджана.

Day.Az представляет публикацию:

Российская пропаганда сейчас ведет себя примерно так же, как во время 44-дневной войны в 2020 году. Снова бьются в истерике, снова развязали информационную войну против Баку.

Причем Москва таким образом пытается повлиять на азербайджанское общество! Не понимают они там вообще ничего: думают, поливая Азербайджан и азербайджанцев грязью, они добьются улучшения к себе отношения? Своими действиями пропагандисты еще больше отталкивают азербайджанское общество от российского - и кстати, далеко не только азербайджанское. Туда же можно отнести и население стран Центральной Азии - даже тех, кто сейчас в России. Да что там говорить, даже Беларусь - и ту от себя отталкивают именно пропагандой.

А что касается Баку - тут все помнят, как когда в 2020-м шла война, абсолютно те же, что и сейчас российские пропагандисты в ежедневном режиме поливали нас грязью, выполняя указания всем известного человека - главного наставника "всеобщей любимицы" Маргариты Симоньян.

Нам жаль адекватную часть российского общества - ту, которую упорно делают врагами буквально со всеми. А что до Азербайджана - то роспропаганда еще умоется нашими победами, как умылась после войны в Карабахе.