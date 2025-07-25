Кадыров едва не тонул

Глава Чечни Рамзан Кадыров, как утверждается, тонул на турецком курорте в городе Бодрум.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Ihlas", глава Чечни едва не утонул, купаясь в море.

Отмечается, что Кадырова вытащили на берег сотрудники береговой охраны и доставили в больницу на машине скорой помощи.

СМИ сообщают, что его состояние не представляет угрозы для жизни.