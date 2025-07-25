https://news.day.az/world/1769940.html Кадыров едва не тонул - СМИ Глава Чечни Рамзан Кадыров, как утверждается, тонул на турецком курорте в городе Бодрум. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Ihlas", глава Чечни едва не утонул, купаясь в море. Отмечается, что Кадырова вытащили на берег сотрудники береговой охраны и доставили в больницу на машине скорой помощи.
Кадыров едва не тонул - СМИ
Глава Чечни Рамзан Кадыров, как утверждается, тонул на турецком курорте в городе Бодрум.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Ihlas", глава Чечни едва не утонул, купаясь в море.
Отмечается, что Кадырова вытащили на берег сотрудники береговой охраны и доставили в больницу на машине скорой помощи.
СМИ сообщают, что его состояние не представляет угрозы для жизни.
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