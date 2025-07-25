https://news.day.az/world/1770036.html Камбоджа обстреливает позиции Таиланда - ВИДЕО Камбоджа продолжает обстреливать позиции Таиланда. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Камбоджа обстреливает позиции Таиланда - ВИДЕО
Камбоджа продолжает обстреливать позиции Таиланда.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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