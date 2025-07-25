Национальное собрание Франции опять унизило себя

Автор: Мехти Ахмедзаде

Французские политики снова отличились. Национальное собрание унизило себя, выпустив очередную бессмысленную резолюцию, полностью написанную под диктовку армянского лобби. С бесстыдной предсказуемостью она в 150-тысячный раз повторяет всё, что годами твердит армянская пропаганда: от требований немедленного давления на Азербайджан до параноидальных обвинений в "уничтожении" армян. В ней, как и во всех резолюциях, принимаемых на Западе, ни одного упоминания об агрессии Армении, о провале переговорной тактики Еревана, о том, кто на самом деле саботирует мирный процесс. Всё это предсказуемо и жалко. Но самое важное - эта бумажка ещё раз подтверждает то, что давно уже не является секретом: Франция давно перестала быть посредником и превратилась в официальное крыло армянской повестки.

Вся риторика о "балансирующей роли" Франции в регионе давно утратила даже намёк на достоверность. Более того, никакого "баланса" от этой страны не было. Париж годами последовательно и демонстративно действует как внешнеполитический рупор Армении - от Елисейского дворца до последнего марионеточного депутата в Национальном собрании. Новая резолюция, насквозь пропитанная армянской терминологией и фальшивыми обвинениями в адрес Азербайджана, не оставляет в этом сомнений. Роль этой страны - не дипломатическая, а лоббистская.

Во Франции постоянно твердят о "демократии" и "правах человека", о заботе к региону, но почему-то "забота" эта почему-то распространяется только на армян. Миллионы азербайджанцев, изгнанных из собственных земель, разрушенные города, изувеченные мечети. Всё это Париж не интересует. Потому что в их уравнении есть только одна сторона, которая "достойна поддержки", и только одна, которую надо "принудить к миру".

Такой подход и лишил Францию статуса посредника. Она просто соучастник информационной и политической агрессии, прямом участии во враждебной кампании. И пусть в Париже не удивляются, когда их никто воспринимает всерьёз.

Навязать Азербайджану мир на армянских условиях не получится. Пустая трата бумаги и времени. Мирный договор будет. В этом можете не сомневаться. Но только так, как это хочет Баку. Как победитель, как инициатор мирного процесса. Пока Конституция Армении имеет в себе претензии к нашей стране, будут вестись переговоры. И они проходят достаточно хорошо, учитывая последнюю встречу в Абу-Даби. Баку и Еревану не нужны посредники, советчики. Сами договоримся, сами решим. Франции лучше не переживать, ибо своих проблем у нее больше. Занимайтесь ими. Азербайджан не та страна, которую можно прижать дешёвыми резолюциями.

Французские депутаты, подписавшие такую резолюцию, даже не пытаются оперировать фактами. Они повторяют методички, рассчитанные на эмоциональное воздействие, а не на правду.

Что касается лиц армянского происхождения, которые находятся под следствием в Баку, то никакие это не пленники. Они были задержаны за конкретные преступления - подрывные действия, убийства, мины. Им предоставлены адвокаты, проходят открытые судебные процессы, всё фиксируется международными наблюдателями. Так что ни о каких неправомерных делах речь идти не может.

Подписанты этой резолюции в очередной раз просто продемонстрировали абсолютную политическую несостоятельность. Вновь путь услужливого повторения агрессивной пропаганды. Они никогда не будут иметь отношения к реальной дипломатии, не будут способствовать стабильности, не укрепят репутацию Франции.

Ваши шаги никогда не пугали и не будут пугать Азербайджан. Они только фиксируют деградацию политической воли в стране, которая когда-то претендовала на глобальное лидерство, а теперь выступает по чужому сценарию. Ну, а с мирным договором мы разберемся сами. Без посредников и советчиков.