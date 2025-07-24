Американцы отравились перед чемпионатом мира по плаванию

Представители сборной США по плаванию получили пищевое отравление на сборах в Таиланде.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Swim Swan.

По информации одного из представителей тренерского штаба национальной команды, от отравления пострадала "почти половина" команды. Американская федерация плавания отказалась от дополнительных комментариев по данному делу, сославшись на невозможность разглашения информации о здоровье атлетов.

Пловцы сборной США должны были вылететь в Сингапур 22 июля.

Плавательные соревнования на чемпионате мира стартуют 27 июля.