В Азербайджане увеличен размер президентской стипендии для студентов вузов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ "Об увеличении размера президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики" и о внесении изменений в указ №564 Президента Азербайджанской Республики от 3 сентября 2001 года "Об учреждении президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, размер президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики с 1 сентября 2025 года установлен в размере 350 (триста пятьдесят) манатов.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.