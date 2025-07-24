Great Wall выпустит суперкар, который составит конкуренцию Ferrari

Китайский концерн Great Wall Motor планирует выпустить свой первый суперкар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал carnewschina.com.

Автомобиль получит новый четырехлитровый двигатель V8 собственной разработки компании. Судя по распространенному изображению, суперкар GWM получился достаточно длинным и низким. Он имеет широкие крылья и большие воздухозаборники позади дверей, что может говорить о среднемоторной компоновке.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней.