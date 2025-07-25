Кто набрал 700 баллов на экзаменах?

Государственный экзаменационный центр объявил результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей (включая предмет география для тех, кто выбрал обе подгруппы DT и TC по III группе), проведенных 13 июля 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, наивысший результат (400 баллов) по I группе специальностей показали выпускник средней школы села Гядимкенд Нефтчалинского района Мушвиг Алили и выпускник средней школы №64 города Баку Абулгасан Мамедов.

М.Алили показал наивысший результат (698,3 балла) по I группе специальностей по сумме обоих этапов. На первом этапе экзамена он набрал 298,3 балла, а А. Мамедов - 296,7 балла

Наивысший результат (400 баллов) по IV группе специальностей показали выпускница средней школы №272 города Баку Сона Нурмамедли, выпускник средней школы №1 села Орта Зейзид Шекинского района Орхан Абдулсамедли, выпускница средней школы №253 города Баку Марьям Абдуллаева и выпускница средней школы №53 города Баку Зейнаб Агамамедова.

С.Нурмамедли и Ф.Абдулсамедли показали максимальный результат (700 баллов) по IV группе специальностей суммарно за оба этапа. Они набрали 300 баллов на первом этапе экзамена. Марьям Абдуллаева набрала 289 баллов на первом этапе экзамена, а Зейнаб Агамамедова - 286,7 балла.

На I этапе экзамена максимальное количество баллов составляет 300, а на II этапе - 400 баллов. Конкурс проводится по сумме баллов, набранных на обоих этапах.