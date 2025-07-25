В Шеки двое человек пострадали от укусов змей
Вчера вечером жителя села Ашагы Гёйнюк Шекинского района Джалила Заманова за правую руку укусила змея, когда он работал во дворе своего дома.
Как передает Day.Az, родственники доставили Дж.Заманова в отделение скорой и неотложной медицинской помощи Шекинской центральной районной больницы (ЦРБ).
Мужчине была оказана необходимая медпомощь, введена сыворотка против змеиного яда. Его состояние оценивается как тяжелое, лечение продолжается в реанимационном отделении больницы.
Другой случай зарегистрирован в селе Джурухлу Агсуинского района. Змея укусила Эмина Эйюбова (2008 г.р.).
Состояние местного жителя, которого немедленно доставили в ЦРБ, оценивается как средней степени тяжести.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре