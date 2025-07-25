Dream Fest 2025 в Баку подарил зрителям вечер в честь Муслима Магомаева, концерты Blue и Emin

Второй день международного музыкального фестиваля Dream Fest 2025 превратился в яркий калейдоскоп эмоций, звуков и света, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В феерическом вечере было представлено сразу несколько ярких шоу программ и выступлений - настоящая мозаика жанров. От классики Yuknan и Alessandro Safina до зажигательных эстрадных хитов Brandon Stone и İvka и ностальгических композиций легендарных Нани Брегвадзе, Фарруха Закирова и Насибы Абдуллаевой.

Центральным моментом второго дня фестиваля стало уникальное трибьют-шоу великому Муслиму Магомаеву - трогательное, душевное, проникновенное музыкальное признание в любви к Легенде. Зрителям была представлена возможность услышать любимые композиции в новой аранжировке в исполнении мастеров сцены и современных артистов эстрады. В этой программе блистали Фаррух Закиров, Эльчин Азизов, Насиба Абдуллаева, EMİN, Роза Зергерли, Эмилия Ягубова, Нигяр Джамал, Тунзаля Агаева, Мераб Амзоев и Brandon Stone. При этом на экране оживали рассказы о творческом пути великого Муслима Магомаева. Завершилась программа совместным исполнения хита "Синяя вечность" Эмином Агаларовым, Эльчином Азизовым и Алессандро Сафина в виртуальном сопровождении самого Мастера. Выступления артистов были встречены яркими овациями. Ведущими вечера были харизматичные Мурад Дадашов и Хусния Магеррамова.

А кульминацией стали сольные концерты всемирно известного британского бой-бэнда Blue и EMİN-а, превратившие сцену в музыкальный вулкан.

И еще - чудо техники: шоу из 500 дронов, которые нарисовали в ночном небе карту Азербайджана, его символы и очертания Sea Breeze. Волшебство завершилось традиционным, но всё таким же завораживающим фейерверком - как аплодисменты самому фестивалю за ещё один незабываемый вечер.