Во Франции аннулировали ордер на арест Асада

Кассационной суд Франции аннулировал ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на заявление председателя суда Франции Кристофа Сулара.

"Суд постановил, что никакие исключения не могут отменить личный иммунитет главы государства", - сказал он.

При этом он отметил, что поскольку Асад больше не является президентом, "в отношении него были выданы или могут быть выданы новые ордера на арест", поэтому судебное расследование в отношении него может быть продолжено.