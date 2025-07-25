Байрамов и Фидан обсудили мирные переговоры с Арменией

Министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Турецкой Республики Хакан Фидан провели телефонный разговор.

Об этом Day.Az сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, сотрудничество в рамках региональных и международных организаций, а также процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, были рассмотрены проблемы безопасности, наблюдаемые на региональном и международном уровнях.

Отмечено, что союзнические отношения, основанные на братстве между Азербайджаном и Турцией, успешно продолжаются на всех уровнях и платформах.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал коллегу о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, его различных аспектах, текущей ситуации и перспективах по мирному соглашению, а также о существующих препятствиях и усилиях по их преодолению.

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.