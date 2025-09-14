https://news.day.az/officialchronicle/1780417.html Президент Ильхам Алиев: Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире За пять лет мы построили города, села, мосты, тоннели, водохранилища, электростанции. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на состоявшейся в поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района встрече с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села Сос.
"Масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире. Главное, чтобы азербайджанский народ жил спокойно, счастливо, в условиях мира", - подчеркнул глава государства.
