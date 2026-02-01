Япония пережила самый снежный январь за более чем 80 лет

Самый снежный январь за последние более чем 80 лет завершился в Японии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео обстановка в городе Аомори, где за неполные двое суток выпало около 167 см снега.