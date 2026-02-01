https://news.day.az/world/1813261.html Япония пережила самый снежный январь за более чем 80 лет - ВИДЕО Самый снежный январь за последние более чем 80 лет завершился в Японии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео обстановка в городе Аомори, где за неполные двое суток выпало около 167 см снега.
