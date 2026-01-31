Латвия изучает возможности для будущих проектов поддержки бизнеса с Азербайджаном

Латвийская торгово-промышленная палата рассматривает бизнес‑делегации и взаимные визиты с Азербайджаном как эффективный и проверенный инструмент развития экономического сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Trend сообщила директор департамента проектов ЕС Латвийской торгово-промышленной палаты Лига Сичева.

Она заявила, что основываясь на положительном опыте недавних мероприятий, реализованных в рамках проекта LEF Network Azerbaijan, Палата остаётся открытой для поддержки будущих бизнес‑миссий и делегаций.

"При этом такие мероприятия планируются в тесном сотрудничестве с партнёрами и исходя из конкретного бизнес‑спроса, что обеспечивает практичность, целенаправленность и результативность визитов. Продолжение диалога между организациями поддержки бизнеса в обеих странах будет играть важную роль в определении наиболее актуальных форматов и сроков будущих обменов", - отметила директор департамента.

Л.Сичева добавила, что смотря в будущее, Латвийская торгово-промышленная палата активно изучает возможности для реализации проектов поддержки бизнеса, направленных на укрепление и углубление деловых отношений между Латвией и Азербайджаном.

"Одновременно существует интерес к расширению этого сотрудничества на более широкий региональный уровень за счёт вовлечения партнёров из Центрально-Балтийского региона, что создаёт более широкие сети, обмен знаниями и более устойчивые форматы сотрудничества, поддерживающие долгосрочное экономическое взаимодействие", - подчеркнула она.