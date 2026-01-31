https://news.day.az/society/1813183.html Названо число нуждающихся в донорских органах в Азербайджане В настоящее время в Азербайджане более тысячи человек нуждаются в донорских органах.
Названо число нуждающихся в донорских органах в Азербайджане
В настоящее время в Азербайджане более тысячи человек нуждаются в донорских органах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам сказала председатель Координационного центра по донорству и трансплантации органов Егяна Аббасова в рамках круглого стола на тему "Первая трансплантация сердца на Кавказе: историческое достижение азербайджанского здравоохранения и перспективы на будущее" в Баку.
Председатель отметила, что этим людям нужны люди, которые могут стать донорами.
"На данный момент в Азербайджане 4 642 человека находятся на диализе. Им также нужны доноры", - добавила Е.Аббасова.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре