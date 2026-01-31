Названо число нуждающихся в донорских органах в Азербайджане

В настоящее время в Азербайджане более тысячи человек нуждаются в донорских органах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам сказала председатель Координационного центра по донорству и трансплантации органов Егяна Аббасова в рамках круглого стола на тему "Первая трансплантация сердца на Кавказе: историческое достижение азербайджанского здравоохранения и перспективы на будущее" в Баку.

Председатель отметила, что этим людям нужны люди, которые могут стать донорами.

"На данный момент в Азербайджане 4 642 человека находятся на диализе. Им также нужны доноры", - добавила Е.Аббасова.