Американский самолет заметили над нейтральными водами у границы с Ираном

Патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon замечен над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов вблизи иранской границы. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах, передает Day.Az.

"Фиксируется полет патрульного противолодочного самолета Boeing P-8A Poseidon, он летает над Персидским и Оманским заливами вблизи иранского воздушного пространства, борт летает на эшелоне чуть выше 6 тыс. м", - сказал собеседник агентства. По его данным, Boeing P-8A поднялся в воздух с аэродрома в Бахрейне.

Источник напомнил, что в течение нескольких предыдущих дней в этих зонах был замечен беспилотник ВВС США Northrop Grumman MQ-4C Triton, способный вести наблюдение за достаточно большими участками суши и моря. Аппарат, который вел разведку ежедневно по 10-15 часов, среди прочего может дополнять самолеты типа Boeing P-8 Poseidon.