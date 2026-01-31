Как изменится погода в первый день февраля?

1 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами с прояснениями, в основном без осадков.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен туман.

Северо-восточный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 3-6 °C, днем 8-11 °C. Атмосферное давление повысится с 755 до 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80 %.

По территории Азербайджана ожидается в основном безосадочная погода. Однако днем в некоторых районах возможны кратковременные осадки, а в горных районах - снег. Местами возможен туман. Западный ветер в отдельных районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-7 °C, днем 13-18 °C; в горах ночью - от -2 °C до +3 °C, днем 10-15 °C.

