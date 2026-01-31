Более тысячи человек в Азербайджане согласились стать донорами после смерти

После первой в Азербайджане трансплантации органов от умершего донора число желающих стать донорами после смерти превысило 1200 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявила председатель Координационного центра по донорству и трансплантации органов Егяна Аббасова, выступая на научно-практическом круглом столе "Первая трансплантация сердца на Кавказе: историческое достижение азербайджанского здравоохранения и перспективы на будущее".

По ее словам, для того чтобы первая в Кавказском регионе операция по трансплантации сердца была проведена именно в Азербайджане, был пройден долгий путь.

"Для Координационного центра по донорству и трансплантации органов, в первую очередь, была создана правовая база. С этой целью был разработан устав единой информационной базы. В эту базу включены все больницы, осуществляющие трансплантацию, а также список лиц, ожидающих первичного донора", - добавила председатель.