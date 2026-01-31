Деньги меняют не только облик города, но и самих людей... – "Нефтяной бум улыбается всем" в Баку встречен овациями

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялась премьера спектакля "Нефтяной бум улыбается всем" - сценической версии одноимённой пьесы классика азербайджанской литературы, народного писателя и лауреата Государственной премии Максуда Ибрагимбекова (1935-2016). Спектакль, представленный в новой художественной интерпретации, был встречен зрителями продолжительными овациями - зал аплодировал стоя, отдавая дань смелости режиссёрского замысла и яркой работе актёрского ансамбля, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Постановка стала частью одноимённого фестиваля "Нефтяной бум улыбается всем", который проходит с ноября 2025 года по февраль 2026 года по инициативе Центра творчества Максуда Ибрагимбекова при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Фестиваль объединил вокруг себя современное прочтение наследия писателя, доказав, что его драматургия по-прежнему звучит остро и актуально.

Режиссёр-постановщик Константин Солдатов, сохранив классический сюжет пьесы, предложил зрителю новое визуальное и смысловое прочтение текста. В спектакле активно используются игра теней, видеопроекции, работа с камерой и крупные планы героев, транслируемые на экран. Этот приём не просто расширяет сценическое пространство, но и позволяет буквально "приблизиться" к внутреннему миру персонажей - уловить малейшие нюансы мимики, жеста, интонации.

Световые решения формируют сцену с почти кинематографическим эффектом присутствия, а звуковое оформление, основанное на сочетании электронной музыки и современных технологий, создаёт дополнительный эмоциональный слой, усиливающий напряжение действия. Сценография спектакля решена в гротескной стилистике: видео, свет, тени и звук здесь не декорация, а полноправные участники сценического действия. Такой подход требует от актёров особой концентрации и точности, но одновременно открывает перед ними новые выразительные возможности.

Пьеса Максуда Ибрагимбекова была написана в 1960-е годы и обращена к одному из самых сложных и противоречивых периодов истории Баку - эпохе нефтяного бума начала XX века. Действие разворачивается накануне Первой мировой войны, в городе, стремительно превращающемся в мировую нефтяную столицу. Экономический подъём, наплыв капитала, социальное расслоение и рост революционных настроений создают особую атмосферу. Город меняется на глазах, но вместе с деньгами в него приходят жадность, лицемерие и духовная пустота.

Не пересказывая сюжет, отметим главное: герои пьесы - обычные люди разных судеб, характеров и профессий - по-разному реагируют на внезапное "процветание". Одни стремятся разбогатеть любой ценой, другие теряют прежние ориентиры, третьи остаются в стороне от общего праздника жизни. Автор убеждённо показывает: внешнее благополучие далеко не всегда означает счастье. Через иронию, диалоги и яркие сценические ситуации Ибрагимбеков вскрывает парадокс эпохи: нефтяной бум действительно "улыбается" всем - но лишь на поверхности. За этой улыбкой скрываются одиночество, внутренние компромиссы и утрата человеческих ценностей. Деньги меняют не только облик города, но и самих людей - и не всегда в лучшую сторону. Каждый платит за эту улыбку свою цену.

Сценографию спектакля создал Чингиз Бабаев, хореографию - Нигяр Ибрагимбейли, над звуковым оформлением работали Константин и Платон Солдатовы. Ассистент режиссёра - Шовги Гусейнов. В спектакле заняты заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Расим Джафар и Эльнур Гусейнов, а также актёры Натиг Фарзалиев, Джейхун Мамедов, Бахрам Гасанов, Ася Атакишиева, Керем Хадызаде, Сабина Мамедзаде, Нурлан Сулейманлы, Манаф Дадашов, Шабнам Гусейнова, Рашад Сафаров, Умман Будагов, Мирзаага Мирзаев, Рамиг Насиров, Адалет Абдусамед, Гусейн Байрамов и Мехрибан Гусейнова.

Постановка наглядно демонстрирует, как классический драматургический материал может быть осмыслен современными художественными средствами без утраты смысловой глубины. Спектакль стал заметным событием не только в рамках фестиваля, но и в театральной жизни страны в целом.