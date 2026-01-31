В Баку обновляют еще два автобусных маршрута

На еще два регулярных маршрута в Баку с целью повышения качества пассажирских перевозок и уровня удовлетворенности граждан привлекаются современные и комфортные автобусы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Так, с 1 февраля на городских маршрутах №76, соединяющем железнодорожную станцию Бакиханов со станцией метро "Нефтчиляр", и №78, соединяющем ее со станцией "Гара Гараев", будут курсировать современные автобусы.

Отмечается, что оплата проезда в автобусах будет осуществляться в безналичной форме. Стоимость проезда установлена на уровне 0,50 маната.