Трамп отмел предупреждение о гражданской войне в США

Американский президент Дональд Трамп пренебрежительно отозвался о губернаторе Миннесоты Тиме Уолце, предположившем, что в Соединенных Штатах начинается гражданская война.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, эти высказывания Уолца журналисты попросили прокомментировать Трампа в ходе подписания американским лидером новых указов в Овальном кабинете Белого дома.

"Губернатор сказал это?" - переспросил у репортеров Трамп.

"Ну, а он вообще знает, что такое Форт-Самтер? Или, по вашему мнению, кто-то для него это написал?" - добавил Трамп.

Имелась в виду реплика Уолца, который сравнил нынешние события в Миннеаполисе (штат Миннесота) с обстрелом южанами крепости Форт-Самтер у Чарльстона (Южная Каролина). С этого столкновения фактически началась Гражданская война (1861-1865 годы) между Севером и Югом.

"Меня избрали под лозунгами законности и порядка", - подчеркнул далее Трамп.

"Люди хотят законности и порядка", - убежден он. Представляющий Демократическую партию США Уолц 28 января в интервью журналу The Atlantic провел параллели между происходящим в Миннеаполисе и нападением на Форт-Самтер. Он назвал действия федерального правительства в Миннеаполисе "физическим нападением" на поддерживающих его избирателей, их убийством. На выборах 2024 года Уолц баллотировался на пост вице-президента США от демократов в тандеме с Камалой Харрис. Поражение им нанесли Трамп и Джей Ди Вэнс.

По распоряжению Белого дома в Миннеаполис для активизации задержания нелегальных иммигрантов и борьбы с преступностью были несколько недель тому назад направлены крупные федеральные силы. В городе начались акции протеста против присутствия этих силовиков и используемой ими жесткой тактики действий. Ситуация обострилась после того, как дважды сотрудники федеральных компетентных органов применили на поражение табельное оружие в стычках с демонстрантами. Это произошло 7 и 24 января. Обстоятельства этих инцидентов расследуются. В обоих случаях Белый дом винит в случившемся протестующих.

Инциденты вызвали в стране широкий общественный резонанс. Демократы подвергли резкой критике решения и действия силовиков, республиканца Трампа и его окружения, касавшиеся ситуации в Миннеаполисе. Согласно данным американской печати, Белый дом затем начал фактически вырабатывать менее конфронтационный курс действий, а Трамп, по сути, отстранил министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм от дальнейшего руководства операциями в Миннеаполисе. Кроме того, по его распоряжению на место событий был направлен координатор Белого дома по вопросам пограничного контроля Том Хоман. Трамп сообщил, что Хоман будет отчитываться лично перед ним.