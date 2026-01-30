Трамп уверен, что его кандидант на пост главы ФРС будет снижать ставку

Американский президент Дональд Трамп заявил, что выдвинутый им на пост председателя совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка США) Кевин Уорш будет выступать за снижение базовой процентной ставки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я не хочу задавать ему этот вопрос. Думаю, это, вероятно, было бы неуместно", - сказал он в ответ на просьбу журналистов в Белом доме рассказать о том, обсуждал ли он с Уоршем снижение ставки.

"Возможно, это было бы разрешено, но я хочу сохранить хорошие и чистые отношения, а он, безусловно, хочет снизить ставки. Я наблюдаю за ним уже давно", - добавил Трамп.

Ранее американский президент выдвинул кандидатуру бывшего члена совета управляющих ФРС Уорша на пост руководителя этой организации. С 1995 по 2002 год Уорш работал в инвестиционном банке Morgan Stanley, после чего - в феврале 2002 года - вошел в состав администрации Джорджа Буша - младшего, где занимал должность помощника президента по экономической политике. В феврале 2006 года, в возрасте 35 лет, он вошел в состав руководящего органа ФРС - совета управляющих, став самым молодым членом этой структуры в истории. Экономист покинул совет управляющих в 2011 году. Уорш известен своей приверженностью жестким методам борьбы с инфляцией.

Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес действующего главы ФРС Джерома Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна последовательно снижать базовую процентную ставку. Как утверждал Трамп, ФРС умышленно не делала этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в мае 2026 года. Кандидатуру Уорша должен утвердить Сенат Конгресса США.

ФРС была учреждена Конгрессом в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально ФРС отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.