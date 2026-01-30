Умерла экранная мать Макколея Калкина из «Один дома»

Звезда фильма "Один дома", актриса Кэтрин О'Хара умерла на 72 году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Page Six.

Агентство по гражданскому праву (CAA) подтвердило ее смерть в пятницу, 30 января, опубликовав заявление на сайте издания.

"Мы с прискорбием сообщаем о кончине Кэтрин О'Хара", - сообщил источник.

По данным издания, причина смерти пока неизвестна.

У актрисы остались муж Боб Уэлч, с которым она прожила 33 года, и двое сыновей: Мэтью и Люк.

О'Хара начала свою карьеру в 1974 году в театре The Second City в Торонто. Однако известность ей принесла роль Делии Дитц в фильме Тима Бертона "Битлджус" в 1988 году, где она сыграла вместе с Вайноной Райдер, а затем роль экранной матери актера Макколея Калкина в фильмах "Один дома".