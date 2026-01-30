https://news.day.az/world/1813063.html Серия наводнений на юге Турции - ВИДЕО Серия наводнений произошла на юге Турции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В центре стихии - провинция Мерсин, включая одноименный город. Представляем вашему вниманию данное видео:
