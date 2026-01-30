Лишь в Иране знают о возможном крайнем сроке для заключения соглашения

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что только иранские власти представляют, есть ли крайний срок для договоренностей с Вашингтоном, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Только Иран знает об этом, разумеется", - сказал Трамп в ответ на вопрос, ставил ли он какую-то четкую дату для заключения соглашения по ядерной программе.

Он отметил, что в отношении Ирана разворачивается "трудная" ситуация.

"Посмотрим, что произойдет. Я могу сказать, что Иран хочет заключить соглашение", - добавил президент.

В среду Трамп заявил, что американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по ядерной программе. Госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что Вашингтон может нанести превентивный удар по Ирану.