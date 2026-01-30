На ряде территорий Азербайджана будет сформирована устойчивая городская среда

В Баку и других городах Азербайджана будут приняты меры по формированию более здоровой и устойчивой городской среды и защите окружающей среды.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Плане мероприятий" по объявлению 2026 года в Азербайджанской Республике "Годом градостроительства и архитектуры", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В рамках Плана мероприятий предусмотрены работы по благоустройству территории существующих парков, памятников истории и культуры и прилегающих территорий, реконструкция улиц и общественных пространств, закладке зеленых насаждений (в том числе на придорожных территориях).

Вытекающие из этого вопросы будут исполняться полномочным представительством Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике, муниципалитетами (рекомендуется), министерством цифрового развития и транспорта, министерством экологии и природных ресурсов, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре.