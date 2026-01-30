В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана

На горе Харамы, расположенной на территории Гаджигабульского и Шамахинского районов, произошло извержение грязевого вулкана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, грязевой вулкан извергался в течение нескольких секунд с поднимающимся пламенем.

Извержение вулкана наблюдалось с магистрали Баку-Газах, а также из нескольких сёл, расположенных на территории Гаджигабульского района.