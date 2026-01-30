Иран готов и к войне

Исламская Республика Иран в той же степени готова к войне, в какой готова и к переговорам.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле.

По его словам, в случае если США объявят войну Ирану, она затронет не только две страны.

"Мы сейчас находимся в более подготовленном состоянии по сравнению с периодом до июньской войны. Тогда мы дали мощный ответ на агрессию против нашей страны, и впредь также будем демонстрировать решительную и сильную реакцию. Вместе с тем считаю, что прямое вмешательство США в процесс на этот раз ещё больше изменит ситуацию. Это может привести к совершенно иным последствиям по сравнению с предыдущей войной. К сожалению, существует вероятность того, что эта война выйдет за пределы границ. Именно поэтому я надеюсь, что стороны будут действовать разумно и логично", - отметил Арагчи.