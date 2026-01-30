В этой стране бизнесмены не смогут заниматься политической деятельностью

В Грузии будет запрещена политическая деятельность юридических лиц, занимающихся предпринимательством.

Как передает Day.Az, в связи с этим подготовлен проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно законодательной инициативе правящей партии "Грузинская мечта", любой вид деятельности, осуществляемой или планируемой юридическим лицом, занимающимся бизнесом, с целью оказания влияния на правительство, государственные органы или любую часть общества, а также направленной на формирование, реализацию или изменение внутренней либо внешней политики Грузии, будет считаться политической деятельностью.

В соответствии с новой статьёй "Политическая деятельность юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность", которая будет добавлена в Кодекс об административных правонарушениях, за публичную политическую деятельность будут штрафовать на 20 000 лари (примерно 13 тыс. манатов). В случае повторения данного нарушения сумма штрафа составит 40 000 лари (25 288 манатов).

В партии "Грузинская мечта" заявили, что цель инициативы - отделить бизнес от политических процессов и ограничить влияние предпринимателей на общество.