В Баку ищут родителей этого ребенка

В Баку разыскивают родителей малолетнего ребенка.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Эльшад Гаджиев.

Сообщается, что сотрудники дорожной полиции на внешней кольцевой дороге, в направлении с интенсивным движением, обнаружили 8-летнего мальчика по имени Саид, который переходил дорогу в опасном месте.

Ребенок рассказал, что ушёл из дома после ссоры с родителями и заблудился.