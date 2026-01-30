https://news.day.az/society/1812965.html В Баку ищут родителей этого ребенка - ВИДЕО В Баку разыскивают родителей малолетнего ребенка. Как сообщает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Эльшад Гаджиев.
