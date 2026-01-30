Bu gənclərə Prezident mükafatı verildi

2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, elm, təhsil, mədəniyyət, gənclər siyasəti və gənclərlə iş, ictimai və sosialyönümlü fəaliyyət, innovasiya və sahibkarlıq sahələrində xüsusi fərqlənən aşağıdakı şəxslərə 2026-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatları verilir:

Ağadadaşov Sərxan Əbülfət oğlu

Ağayev Şahmar Zöhrab oğlu

Həsənova Elmina Qəhrəman qızı

Həsənova Leyla Elçin qızı

İsmayıllı Aynur Telman qızı

İsmayılov Mahmud Azər oğlu

Məmmədova Lamiyə Famil qızı

Məmmədova Nilgün Azər qızı

Novruzov Səməd Əbülqasım oğlu

Tağızadə Mahir Tahir oğlu.