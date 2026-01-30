Сразу четыре солнца взошли над Аляской. Такое же красивое может явиться на выходных в Подмосковье - температура в регионе опустится до -25°C. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это - природное явление "паргелий" (он же "ложное Солнце"). Возникает из-за мелких кристаллов льда в воздухе, преломления света и экстремально низких температур.