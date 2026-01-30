https://news.day.az/unusual/1812982.html Сразу четыре солнца взошли над Аляской - ВИДЕО Сразу четыре солнца взошли над Аляской. Такое же красивое может явиться на выходных в Подмосковье - температура в регионе опустится до -25°C. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это - природное явление "паргелий" (он же "ложное Солнце").
Сразу четыре солнца взошли над Аляской - ВИДЕО
Сразу четыре солнца взошли над Аляской. Такое же красивое может явиться на выходных в Подмосковье - температура в регионе опустится до -25°C. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это - природное явление "паргелий" (он же "ложное Солнце"). Возникает из-за мелких кристаллов льда в воздухе, преломления света и экстремально низких температур.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре