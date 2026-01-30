Генпрокуратура выступила с предупреждением для населения

Хотя природный газ обеспечивает комфорт в быту, при неправильном использовании он повышает риск взрывов, пожаров и отравлений.

Как передает Day.Az, об этом говорится в предупреждении, распространенном Генеральной прокуратурой Азербайджана.

В надзорном ведомстве подчёркивают, что предотвращение подобных происшествий является ответственностью каждого гражданина, и призывают строго соблюдать правила безопасности при пользовании газовыми приборами.

Так, при входе в квартиру не рекомендуется пользоваться открытым огнём и электроприборами, не убедившись в отсутствии утечки газа, поскольку включение или выключение света может вызвать искру. Перед использованием газовых приборов необходимо проветрить помещение и включать их только при отсутствии запаха газа. При зажигании приборов следует сначала зажечь спичку или зажигалку, а затем открыть газовый кран.

Кроме того, газовые приборы нельзя оставлять без присмотра. Не допускается их использование несовершеннолетними, лицами с ограниченными возможностями здоровья, а также теми, кто не знаком с правилами эксплуатации.

В случае появления запаха газа рекомендуется немедленно перекрыть все газовые краны, не включать и не выключать электроприборы, проветрить помещение и обратиться в аварийно-диспетчерскую газовую службу по номеру 104.

Отмечается также, что при длительном отсутствии дома или перед сном необходимо закрывать краны на газовых приборах. При возникновении пожара следует перекрыть вводной газовый кран и сообщить в Службу пожарной охраны МЧС по номерам 101 или 112, а также в аварийную газовую службу по номеру 104.

В Генпрокуратуре напомнили о необходимости не реже одного раза в год, особенно перед зимним сезоном, очищать дымоходы. При этом подчёркивается, что при эксплуатации газовых приборов запрещается сушить на них одежду и хранить в помещениях легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

"Секундная невнимательность может привести к взрыву или пожару. Соблюдение правил пользования природным газом позволяет защитить жизнь и здоровье людей", - отмечается в сообщении.