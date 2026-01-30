Спрос на старое жилье в Баку снижается

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило, что в этом году темпы роста цен на недвижимость в Азербайджане по сравнению с предыдущими годами замедлятся, однако снижения цен не ожидается.

Отмечается, что рост цен на жилье в Азербайджане с учетом инфляции в 2026 году прогнозируется на уровне 5-6%.

Как передает Day.Az, комментируя тему для Milli.Az, председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж заявил, что в текущем году снос старых зданий приведет к снижению спроса на квартиры, расположенные в этих домах.

"Старые постройки уже считаются рискованными и утратили прежние приоритетные позиции на рынке недвижимости. Одновременно рост затрат на строительство новых зданий ограничивает возможности предпринимателей, занятых в строительном секторе. В 2025 году средневзвешенный рост цен на старые квартиры по столице фактически составил 9,4%. В этом году показатель, по прогнозам, снизится до 6,5%, а в 2027 году - до 5,2%", - отметил он.

Председатель также подчеркнул, что прогноз, опубликованный агентством S&P Global Ratings, совпадает с прогнозом Общества оценщиков Азербайджана, сделанным месяц назад.

"Ожидается, что в следующем году темпы роста цен продолжат замедляться, и рынок перейдет к стадии стабилизации. Анализ Генерального плана города Баку показывает, что объемы строительства в столице не слишком велики. Что касается цен, процесс подорожания квартир продолжится, однако по сравнению с предыдущими годами темпы роста будут более слабыми", - добавил он.