SpaceX разработала систему, ускоряющую прогноз космических столкновений

SpaceX объявила о новой системе, разработанной для обеспечения осведомленности о космической обстановке (Space Situational Awareness, SSA). Новое программное обеспечение называется Stargaze, и, как заявила SpaceX, оно будет доступно всем операторам спутников "бесплатно через платформу управления космическим движением" в ближайшие недели, передает Day.Az со ссылкой на IXBT.

"Такие методы, как оставление корпусов ракет на низкой околоземной орбите, маневрирование операторами своих спутников без обмена прогнозами траектории или координации с другими действующими спутниками, а также проведение странами испытаний противоспутниковых средств, повысили риск столкновений, что требует улучшения координации космического движения, - написала компания SpaceX. - Традиционные методы, как правило, наблюдают за объектами лишь ограниченное количество раз в день, что приводит к большой неопределенности в прогнозах орбиты, которая еще больше усугубляется нестабильной космической погодой".

Система Stargaze обеспечивает увеличение возможностей обнаружения на несколько порядков по сравнению с традиционными наземными системами. Stargaze использует данные, собранные почти с 30 000 звездных трекеров, каждый из которых непрерывно наблюдает за близлежащими объектами, в результате чего ежедневно регистрируется около 30 миллионов транзитов по всей системе.

В состав более чем 9500 спутников SpaceX, находящихся на орбите, входят собственные звездные трекеры компании. Как следует из названия, эти датчики позволяют спутникам определять свою высоту, ориентацию и местоположение в космосе.

Компания SpaceX заявила, что ее система Stargaze разработана для оценки возможных сближений или столкновений в космосе за считанные минуты, а не за несколько часов, как это принято в настоящее время. Компания привела пример ее использования в конце прошлого года.

В конце 2025 года спутник Starlink столкнулся с третьим спутником, который выполнял маневры, но оператор которого не предоставлял эфемериды (прогнозы траектории), - сообщила компания. - До пяти часов до столкновения предполагалось, что расстояние сближения составит около 9000 метров - это считается безопасным расстоянием для разлета звезд с нулевой вероятностью столкновения.

"Всего за пять часов до сближения спутник третьей стороны выполнил маневр, изменивший его траекторию и сокративший ожидаемое расстояние промаха до ~60 метров. Stargaze быстро обнаружил этот маневр и передал обновленную траекторию на платформу проверки, сгенерировав новые CDM (указания на расстояние промаха), которые были немедленно распространены на соответствующие спутники. В конечном итоге спутник Starlink смог отреагировать в течение часа после обнаружения маневра, спланировав маневр уклонения, чтобы свести риск столкновения к нулю", - говорится в сообщении.

Компания SpaceX заявила, что эта технология находится в "закрытом бета-тестировании с участием более десятка спутниковых операторов", но не уточнила, какие именно компании.