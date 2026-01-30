Цепная авария на юго-востоке Турции:

Цепное ДТП на юго-востоке Турции унесло жизни двух человек, еще 10 получили ранения.

Как передает Day.Az, на трассе Газиантеп-Шанлыурфа в турецкой провинции Газиантеп на юго-востоке страны произошла цепная авария с участием 10 автомобилей. На место привлечены полиция спасательные службы. 

По информации СМИ, предположительной причиной ДТП стал густой туман.

Трасса перекрыта для движения.