Цепная авария на юго-востоке Турции: есть погибшие и раненые - ВИДЕО Цепное ДТП на юго-востоке Турции унесло жизни двух человек, еще 10 получили ранения. Как передает Day.Az, на трассе Газиантеп-Шанлыурфа в турецкой провинции Газиантеп на юго-востоке страны произошла цепная авария с участием 10 автомобилей. На место привлечены полиция спасательные службы.
Цепная авария на юго-востоке Турции: есть погибшие и раненые - ВИДЕО
Цепное ДТП на юго-востоке Турции унесло жизни двух человек, еще 10 получили ранения.
Как передает Day.Az, на трассе Газиантеп-Шанлыурфа в турецкой провинции Газиантеп на юго-востоке страны произошла цепная авария с участием 10 автомобилей. На место привлечены полиция спасательные службы.
По информации СМИ, предположительной причиной ДТП стал густой туман.
Трасса перекрыта для движения.
