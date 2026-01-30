В Дубае построят дорогу из чистого золота

В Дубае анонсировали создание новой туристической достопримечательности - улицы, которая будет построена с использованием настоящего золота.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Euronews.

Она появится вблизи знаменитого Gold Souk - района, где туристы покупают золото и ювелирные украшения.

Город, который давно ассоциируется с роскошью, безналоговыми доходами и фразой о "улицах, вымощенных золотом", решил воплотить этот образ буквально. Будущая Gold Street станет частью нового Dubai Gold District. В частности, о его создании сообщил Офис медиа Дубая. В то же время, когда именно откроют "золотую улицу", пока не объявляется. Также остается непонятным, каким именно образом в строительстве будет использовано золото - подробности девелопер пока не раскрывает.

Новый Gold District фактически станет ребрендингом действующего Gold Souk в районе Дейра. Здесь работает около тысячи магазинов золота и ювелирных изделий.

По данным Офиса медиа Дубая, Объединенные Арабские Эмираты являются вторым в мире направлением по объемам торговли золотом. В 2024-2025 годах страна экспортировала золота на $53,41 млрд.

Gold Souk остается одной из главных туристических локаций старого города Дубая, наряду с рынками специй, парфюмерии и антиквариата.

"Золото глубоко вплетено в культурную и коммерческую ткань Дубая, символизируя наше наследие, благосостояние и предпринимательский дух", - прокомментировал генеральный директор Dubai Festivals and Retail Establishment Ахмед Аль-Хаджа. По его словам, новый проект соединит традиции с креативностью и развитием.

Город рекордных аттракционов

Дубай давно известен своими масштабными и нестандартными туристическими проектами. Среди них - самое высокое здание мира Бурдж-Халифа, самое большое колесо обозрения Ain Dubai и самый глубокий в мире бассейн для дайвинга Deep Dive Dubai.

В 2024 году в городе открыли климат-контролируемую улицу, где каждые 30 минут "идет дождь". Она расположена на искусственном архипелаге The World Islands. Также анонсирован "future loop" - двухкилометровый кондиционированный пешеходный мост, который должен соединить ключевые районы и станции метро и сделать город удобным для прогулок даже при температуре до +45°C.