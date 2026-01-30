"Лянкяран" расстался с американским легионером

Баскетбольный клуб "Лянкяран" официально объявил о расставании с американским игроком Билалом Шабазом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на клуб, стороны приняли решение о расторжении контракта по взаимному согласию.

Отметим, что 25-летний баскетболист присоединился к южному представителю в начале текущего сезона.

Ранее "Лянкяран" также расстался с Анкитом Чоудхари и Антони Цегакеле, а взамен усилился канадским игроком Рахимом Салливаном.