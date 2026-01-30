https://news.day.az/sport/1813013.html "Лянкяран" расстался с американским легионером Баскетбольный клуб "Лянкяран" официально объявил о расставании с американским игроком Билалом Шабазом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на клуб, стороны приняли решение о расторжении контракта по взаимному согласию. Отметим, что 25-летний баскетболист присоединился к южному представителю в начале текущего сезона.
