Стоимость золота опустилась ниже $4 900

21:55

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex опустилась ниже $4 900 за тройскую унцию впервые с 22 января 2026 года, следует из данных торговой площадки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным на 21:42 по бакинскому времени, цена на драгметалл снижалась на 8,68% и составляла $4 890 за тройскую унцию. К 21:47 стоимость золота ускорила снижение до $4 888,6 за тройскую унцию (-8,71%).

21:39

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 года на бирже Comex опустилась ниже $4 950 за тройскую унцию впервые с 23 января, фьючерс на серебро с поставкой в марте 2026 года оказался ниже отметки $90 за тройскую унцию впервые с 16 января, следует из данных торговой площадки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным на 21:12 по бакинскому времени, фьючерс на золото снижался на 7,82%, до $4 936 за тройскую унцию, фьючерс на серебро терял 21,01%, опускаясь до $90,39 за тройскую унцию.

К 21:20 золото ускорило снижение и находилось на уровне $4 928,2 за тройскую унцию (-7,97%), серебро снижалось на 21,42%, до $89,915 за тройскую унцию.