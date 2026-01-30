Какие дома останутся без документов навсегда?

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Как мы сообщали ранее, председатель Публичного юридического лица "Государственный кадастр и реестр недвижимости" Нигяр Алимова высказалась по вопросу оформления домов без документов. Она отметила, что вопрос выдачи документов на постройки, не имеющие каких-либо правоустанавливающих бумаг, может быть рассмотрен.

Заявление главы ведомства вновь актуализировало вопрос оформления домов, построенных на запрещенных территориях.

Возникает вопрос: на каких участках дома вообще не могут быть узаконены?

Эксперт по недвижимости Эльнур Ферзалиев в комментарии Day.Az сообщил, что в Азербайджане, особенно в Баку и на Абшеронском полуострове, существует большое количество частных жилых домов, не имеющих выписки (то есть официального документа о праве собственности).

"Часть этих домов осталась еще с советских времен, однако значительная их доля была построена с 1990-х годов до сегодняшнего дня. Аналогичная ситуация наблюдается и в селах и поселках. Причин большого количества такой недвижимости без документов несколько. Одна из главных заключается в том, что многие дома построены на землях с неподходящим целевым назначением. То есть если земельный участок, на котором построен частный дом, не зарегистрирован как "земли населённых пунктов", получить выписку на такой дом невозможно".

По словам эксперта, одной из основных причин большого числа домов без документов в Азербайджане является именно строительство на землях с несоответствующим назначением.

"Если участок не зарегистрирован как земля населённого пункта, оформить на дом выписку невозможно. Кроме того, некоторые дома не подлежат легализации, так как расположены на государственных землях или в зонах, где строительство запрещено. Например, дома, построенные в охранных зонах, рядом с линиями электропередачи высокого напряжения и в других подобных местах, не получают выписки. Также без документов остаются дома, возведенные на участках, ранее выделенных колхозами и совхозами, поскольку правовой статус этих земель до сих пор не определён, и поэтому получение выписки превращается в длительный и сложный процесс".

Эксперт отметил, что в случае применения амнистии решение этих проблем в относительно короткие сроки - в течение нескольких лет - выглядит вполне реальным.