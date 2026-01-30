Непредсказуемая ситуация вокруг возможного удара США по Ирану вызывает обеспокоенность

Непредсказуемая ситуация в вопросе возможного удара США по Ирану вызывает обеспокоенность у Азербайджана, однако Баку не обсуждал этот вопрос с Вашингтоном.

Как передает Day.Az, об этом сказал изданию The National помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Ситуация непредсказуема, и в таких условиях очень сложно адекватно оценить все угрозы и вызовы, которые могут из этого возникнуть", - сказал он.

По его словам, Азербайджан - энергетически богатая страна на Южном Кавказе между Ираном и Россией - ощущает себя зажатым между "двумя мировыми войнами".

"Совсем рядом идет российско-украинская война, а также существует противостояние между Ираном и Ближним Востоком, Израилем и Ираном, с вовлеченностью Соединенных Штатов", - сказал он.

Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан не поднимал этот вопрос в контактах с Вашингтоном. "Мы не обсуждаем этот вопрос с Соединенными Штатами, и они также никогда не обращались к нам для обсуждения такой темы", - отметил он.

Гаджиев подчеркнул, что ситуация с безопасностью в Иране не подлежит немедленному вмешательству со стороны Баку. "Мы всегда воздерживаемся от вмешательства во внутренние дела других стран", - добавил он.