Названы китайские кроссоверы с проблемными «автоматами»

Проблемы возникают преимущественно из-за плохого качества масла и несвоевременного обслуживания. Классический автомат на Changan CS75 Plus редко выдерживает более 120 тыс. километров без значительного снижения эффективности и требований к ремонту.

Несмотря на свою относительную молодость, GAC GS8 тоже страдает от дефектов автоматических коробок. Основные жалобы связаны с нестабильной работой гидротрансформатора и повышенным износом деталей.

Обладатели GAC GS8 говорят о необходимости замены важных компонентов коробки примерно каждые 130−150 тыс. километров. Регулярное обслуживание помогает немного увеличить срок службы, однако избежать капитальных вложений практически невозможно, отметил эксперт.

В исследовании отмечается, что покупка подержанного китайского автомобиля с классическим автоматом сопряжена с определенными рисками. Такие варианты предлагаются по привлекательным ценам и с богатым набором опций, но серьезные недостатки, связанные с качеством комплектующих и частым ремонтом, делают их приобретение непростым шагом.

Тем, кто планирует купить такой автомобиль, во Fresh рекомендуют обращаться к официальному дилеру, чтобы быть уверенным в проведении тщательной диагностики технического состояния авто, заметил Житнухин.