Глава Apple пообещал показать в 2026 году невиданные инновации

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания рассчитывает представить в 2026 году решения и продукты, которые станут по-настоящему новыми для рынка. Об этом он, как пишет MacRumors, сообщил в ходе конференц-звонка с инвесторами по итогам финансового квартала, отметив, что прошедший период оказался для Apple успешным и открыл широкие возможности для дальнейшего развития, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Кука, Apple намерена использовать предстоящий год для внедрения инноваций, которые, по его оценке, ранее никто в индустрии не видел и смогут заметно повлиять на пользовательский опыт. Подобные заявления глава компании традиционно делает во время отчетных выступлений, однако в этот раз формулировка о "невиданных ранее инновациях" прозвучала особенно амбициозно по сравнению с привычными комментариями о сильном продуктовом портфеле.

Остается неясным, какие именно устройства или сервисы Apple имеет в виду. В индустрии продолжают обсуждать перспективы складного iPhone, более персонализированной версии голосового помощника Siri, а также возможный выход умных очков и новых устройств для умного дома. Насколько эти разработки смогут предложить принципиально новые функции, станет понятно по мере анонсов компании в течение 2026 года.